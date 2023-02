2 per mille ai partiti | Pd il più ricco | doppiato Fratelli d’Italia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ripartizione aipolitici del gettito derivante dal due perdell’Irpef. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa sapere: “A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due perdella propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all’atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi. (Ai sensi del D.P.C.M. 28/05/2014, in attuazione del DL 149/2013, art. 12). In base al DL 149/2013 partecipano alla destinazione del 2 perche hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti deipolitici e che la ...

Commentaprimo La lite non è passata inosservata, Lukaku e Barella non se le sono mandate a dire e il ...qualcosa di costruttivo e non solo con un allenatore che lo deve stimolare a correre a......può giocare bene solo con un allenatore che lo sproni a correre aall'ora. Poi giocatori del genere chiedono 4, 5, 6, 10 milioni, ma basta'. Cassano poi ha una critica tra le righe anche...

Dal 2 allo 0 per mille per la cultura: dimenticanza o sottovalutazione Agenzia CULT

BTP ITALIA, lo strumento che protegge dall'inflazione. Emissione dal ... MEF

Una nuova impresa di Giovanni Panzera da Livigno alla Alpi per mille chilometri (Foto e Virgilio

Che cosa sono e come funzionano Sovvenire e 8 per mille Santalessandro.org

Per mille studenti è iniziato il recupero degli apprendimenti Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E oggi pomereggio alle 16 è previsto un incontro per festeggiare il primo compleanno - e i mille consulti effettuati - della struttura. "Il presidio nasce in risposta alle crescenti difficoltà di ...