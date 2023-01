18enne non si ferma all’alt e investe carabiniere | entrambi ricoverati in gravi condizioni

Ragazzoin scootersi ferma all'alt e investe un carabiniere: gravi entrambi Auto finisce nel fiume Adige, morto un ragazzo: tragedia nel padovano Picchia la moglie e violenta la figlia ...si ferma all'alt dei carabinieri. Il fatto è avvenuto questa mattina a Napoli lungo corso Arnaldo Lucci, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo quanto riporta Ansa, una pattuglia ...

Napoli, 18enne non si ferma all'alt e investe carabiniere: gravi entrambi Adnkronos

"Misure severe per chi non rispetta le regole e mette a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri. È gravissimo quanto registrato oggi a Napoli – ha detto l’esponente politico – dove un ...Un ragazzo in sella ad uno scooter ha tirato dritto ad un posto di blocco a Napoli e ha centrato in pieno un carabiniere ...