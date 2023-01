15enne sotto al treno in un agguato Preso il branco di Seregno

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I due adolescenti sono stati accompagnati al Cpa di Torino come disposto dal tribunale per i minorenni di Milano. Ricoverata in ospedale la vittima

'Dacci la tua felpa', ragazzinospintoun treno: vivo per miracolo Attacco in treno, uomo armato di coltello assale i passeggeri: due morti e diversi feriti Due fermati: 'Lite per sms a ...commenta Non il furto di una felpa, ma una vera e propria spedizione punitiva. Per questo motivo sarebbe stato spintoa un treno alla stazione di Seregno (Monza) ilancoraosservazione in ospedale eshock. Una punizione per aver mandato un messaggino a una ragazzina contesa, secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura di Monza e ...

Spingono 15enne sotto un treno perché rifiuta di consegnargli la felpa, due ragazzini fermati per tentato… Il Fatto Quotidiano

Monza, 15enne sotto treno: spedizione punitiva per una ragazza "contesa" TGCOM

Seregno, spingono un 15enne sotto un treno in corsa per rubargli una felpa: fermati i due rapinatori minorenni Virgilio Notizie

Tenta attraversare binari, 15enne muore colpito da treno nel bresciano Sky Tg24

Chiari, 15enne muore travolto dal treno mentre attraversa i binari IL GIORNO

Non il furto di una felpa, ma una vera e propria spedizione punitiva. Per questo motivo sarebbe stato spinto sotto a un treno alla stazione di Seregno (Monza) il 15enne ancora sotto osservazione in os ...I giovani erano stati portati in serata in Questura dove sono stati sentiti anche dal pm della procura dei minorenni ...