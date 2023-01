Ziliani | “Juve? Molto di più di -15 | se non retrocessione diretta!”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Paolorivela che lasubiràdi più di 15 punti di penalizzazione, se nondiretta Paolo, giornalista del Fatto Quotidiano, punta il dito contro lantus. Attraverso il suo profilo Twitter, esprime dichiarazioni forti sul caso stipendi che coinvolge la società bianconera: “Lantus 2023-24 si troverà quindi nella situazione, anche ammesso di aver conservato il posto in A, di non poter più corrispondere gli stipendi da 5-6-7 milioni e oltre di Pogba, Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Bremer, Paredes, Rabiot, Szczesny e altri”. “Al contempo, con la prospettiva di sparire dall’Europa per almeno 5 anni nessun campione vorrà rimanere. Potrebbe farlo Danilo come fecero Buffon e Del Piero nel 2006, forse Locatelli se ben motivato ma si ...