Zigoni | «Quando ho segnato e me ne sono andato»

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le parole di Gianfranco, ex giocatore dell’Hellas Verona negli anni ’70. Tutti i dettagli sulle sue dichiarazioni Gianfrancoè stato l’idolo della tifoseria del Verona lungo gli anni ’70. Lo hanno definito il George Best italiano perché al talento sul campo non ha mai fatto mancare la personalità fuori, diventando un personaggio molto discusso. Al Corriere della Sera si è fatto intervistare in un circolo di Oderza, in una stanza dove esibisce la tessera di Rifondazione comunista, foto del Che e di Padre Pio, oltre a una statuetta di Mussolini («Quella l’ha messa il presidente, lui la vede così, amen»). SOSTITUZIONI – «Io volevo uscire, perché magari non avevo più voglia o per fare entrare un compagno che così si beccava il premio pieno, ma Valcareggi mi teneva dentro». VERONA-VICENZA – «Mancava mezz’ora alla fine, eravamo ...

Gianfranco Zigoni: «Whisky e fughe dal campo, mai pentito di nulla. Ho ubbidito solo ad Agnelli» Corriere della Sera

