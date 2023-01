(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto "" per la decisione presa dal cancelliere tedesco Olafsull'invio di "carri armati tedeschi in Ucraina", ma anche per "l'...

Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto "grato" per la decisione presa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sull'invio di "carri armati tedeschi in Ucraina", ma anche per "l'ulteriore ampliamento del sostegno ...'Se qualcuno dei leader degli stati Nato non vorrà entrare in guerra - aggiunge- le loro ... Quindi,... E io non vedo il senso... Altre persone che verranno al potere..... Con ...

Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank - Europa Agenzia ANSA

Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank La Gazzetta del Mezzogiorno

Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank l'Adige

Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank La Prealpina

Zelensky, 'sinceramente grato' a Scholz per i tank - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "sinceramente grato" per la decisione presa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sull'invio di "carri armati tedeschi in Ucraina", ma anche per ...L'Occidente dibatte in Germania sull'invio di nuovi aiuti militari, che secondo Mosca "non cambieranno nulla". Tajani al ministro degli ...