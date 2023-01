Zelensky compie 45 anni | auguri dalla moglie Olena Ma anche dal presidente toscano Giani

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un compleanno in tempo di guerra. Alglivia twitter e Facebook L'articolo proviene da Firenze Post.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky compie oggi 45 anni. La moglie Olena gli fa gli auguri con un post su Telegram pubblicando una foto insieme al marito sorridente. "Spesso mi chiedono - scrive Zelenska - come sei cambiato ...

KIEV – Il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky compie oggi, 25 gennaio 2023, 45 anni. Tra i primi a fargli gli auguri, la moglie Olena, su Twitter, che auspica possa avere “più motivi per sorridere” ...Ecco la travolgente parabola del presidente ucraino: dalla laurea in giurisprudenza, passando per la profetica serie Servitore del ...