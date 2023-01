Zelensky a Sanremo | il suo intervento nella serata finale Ma c’è chi protesta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Festival di, non solo cantanti, artisti e modelle. Interverrà anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr. Il leader ucraino interverrà al termine della kermesse: è infatti stato annunciato che prenderà la parola durante ladel Festival, quindi sabato 11 febbraio, nonostante il fronte del no si faccia sempre più ampio. L’dial Festival diIl Premier ucraino dovrebbe entrare in collegamento con il teatro Ariston a fine, dopo l’esibizione dei cantanti, al termine della gara. Il suodovrebbe durare circa due minuti. Ma non si tratterà di un collegamento in diretta, bensì registrato: il videomessaggio, infatti, dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni. Questo ...