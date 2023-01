Zanetti | «Spalletti merita lo scudetto Per noi giovani è un tecnico da studiare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Paolo, allenatore dell’Empoli che ha battuto l’Inter a San Siro. Una squadra in grande crescita, una delle soprese del campionato.parla innanzitutto di Baldanzi, che proprio oggi la Gazzetta dello Sport accosta al Napoli sul mercato. «L’ho visto subito dopo una settimana di allenamento che aveva qualcosa d’importante: un talento innato. Non è molto strutturato ma è molto rapido e ha proprietà di palleggio, tecnica e visione di gioco di altissimo livello. Al primo anno di A si sta imponendo in modo prepotente in un campionato difficile. I suoi gol ci hanno portato punti. Davanti a sé ha un futuro bellissimo». Con la vittoria sull’Inter avete chiuso il discorso: «Dico che solo il Napoli poteva e può prendere il titolo, perché al di là dei punti che ha ...