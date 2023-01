Zanetti | Spalletti merita lo scudetto Per noi giovani è un tecnico da studiare

Con la vittoria sull'Inter avete chiuso il discorso scudetto: "Dico che solo il Napoli ... Dove lo mettetra i tecnici italiani " Per me è un punto di riferimento assoluto . Per i ...In meno di ventiquattro ore il calcio milanese inciampa nel contropiede die naufraga nel meraviglioso mondo di Sarri , due tecnici capaci di plasmare il gioco come la ...ha lo ...

Zanetti: «Spalletti merita lo scudetto. Per noi giovani è un tecnico da ... IlNapolista

Zanetti: 'Napoli: è il tuo anno. Spalletti tra i due migliori allenatori. Baldanzi e Vicario...' AreaNapoli.it

L'Empoli sbanca San Siro, Zanetti: "I miei ragazzi mi hanno ... Tag24

Nessuno come Spalletti in Serie A: la Serie A lo celebra per un dato! numero-diez.com

Serie A al giro di boa: Napoli a +12, super Lazio RomaIT

Quale sarà il futuro di De Winter Ottima prestazione contro l'Inter per il difensore della Juve in prestito all'Empoli redazionejuvenews vittoria per l'Empoli di Paolo Zanetti, che ieri… Leggi ...Valorizzazione dei giovani talenti e degli allenatori (dall’indimenticabile Simoni a Spalletti, Andreazzoli, Sarri, Dionisi, Zanetti), ottimo risultati, gestione virtuosa del bilancio, progetto stadio ...