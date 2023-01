Zack | cane eroe | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023): trama, cast, quante puntate e streaming del film Stasera, mercoledì 25 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, film drammatico del 2020 diretto da Lynn Roth con Ayelet Zurer, August Maturo, Ken Duken, Levente Molnár. Il film è tratto dal romanzo “The jewish dog” di Asher Kravitz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè un fedelissimo e dolcissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia di origini ebree, quando a Berlino entrano in vigore le Leggi di Norimberga. Viene adottato da un ufficiale delle SS ed addestrato a sorvegliare ed attaccare i prigionieri dei campi di concentramento., però, non ha perso la fedeltà alla sua famiglia e, quando nel campo di prigionia ...