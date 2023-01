Yuja Wang – The American Project | la tracklist dell’album

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La pianista mostra la sua assoluta padronanza degli stili jazz, latino e blues nel nuovo lavoro virtuosistico di Abramsoffre un’esibizione solistica folgorante nella prima registrazione mondiale di un nuovo importante lavoro scritto appositamente per lei dall’amico Teddy Abrams. Sebbene originariamente concepito come una breve composizione di accompagnamento alla Rapsodia in Blu di Gershwin, il Concerto per pianoforte e orchestra di Abrams è esploso fino a diventare un capolavoro a sé stante di 35 minuti. Nata per celebrare la ricchezza della cultura musicalea e la profondità e l’ampiezza del virtuosismo di, l’opera è ora contenuta in– The. Nell’album è inclusa anche You Come ...