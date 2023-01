Yemen | sito archeologico Sirwah a rischio per la guerra

... l'antico regno di Saba, situato a 40 km da Ma'rib capoluogo dell'omonimo governatorato dello, a rischio distruzione per il conflitto in atto nel Paese. Ilè stato dunque iscritto d'...... le atrocità commesse nello[32] ed il sostegno alla Libia[33], le detenzioni arbitrarie e le ... come sottolineato da una inchiesta pubblicata dalweb francese OrientXXI[36], il cui obiettivo ...

Il Comitato del Patrimonio mondiale Unesco riunito in una sessione straordinaria ha iscritto i Monumenti dell'Antico Regno di Saba, Marib (Yemen) nella Lista del Patrimonio mondiale in pericolo. "The ...Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha voluto mettere in salvo il sito archeologico di irwa, l'antico regno di Saba, situato a 40 km da Ma'rib capoluogo dell'omonimo governatorato dello Yemen, a ris ...