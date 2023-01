WWE | Raw XXX vola anche negli ascolti | picco di share dal 2020!

Tune - in tonight to Monday Nightfor the world premiere of the Even Stronger Showcase trailer, including more information and a look at2K23 gameplay. For more information on2K23 , ...Si terrà domani sera in diretta dal Wells Fargo Center di Philadelphia la puntata speciale che celebra il trentesimo anniversario di, programma di punta dellanonchè uno degli show televisivi più longevi e discussi di sempre. Da The Undertaker a Shawn Michaels, da "Stone Cold" Steve Austin a The Rock, passando per ...

WWE Raw Report 23/01/2023 - Raw is XXX Tuttowrestling

WWE: RAW XXX da record, è il più grande incasso della storia dello show rosso Zona Wrestling

WWE: Raw Is XXX fa la voce grossa, grandi ascolti per il 30° anniversario Spazio Wrestling

I migliori momenti nella storia di WWE Raw Tom's Hardware Italia

WWE Raw 24/01/2023 Report (1/3) - Raw is XXX World Wrestling

L’ultima puntata di Raw ha celebrato i 30 anni dello show, e come abbiamo potuto vedere, diverse leggende hanno preso parte allo spettacolo, ma non solo, nel main event ha fatto il suo ritorno anche B ...Champion Roman Reigns is taking on Kevin Owens in his quest to hold on to the coveted Undisputed WWE Universal title, Bianca Belair is defending the RAW Women’s Championship against Alexa Bliss, and ...