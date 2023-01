WWE | Raw is XXX conquista anche i piani alti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 30° anniversario di Monday Night Raw è stato un evento che i fan ricorderanno a lungo. Dal debutto datato11 gennaio 1993, lo show rosso è stato trasmesso in diretta da 208 arene diverse, 171 città e paesi e dieci nazioni diverse, quindi lo speciale Raw Is XXX non poteva essere una semplice puntata commemorativa, e nonostante qualche intoppo, come il discorso introduttivo di Hulk Hogan guastato dai problemi al microfono, o la cancellazione dellolo Steel Cage match tra Becky Lynch e Bayley, la WWE ha soddisfatto le aspettative dei fan, e non solo. Secondo Fightful Select, “si dice che le persone influenti all’interno della compagnia siano state molto soddisfatte di come si è svolto Raw”. Va notato che Vince McMahon non era presente allo show. Raw Is XXX ha inoltre registrato il più alto numero di spettatori nazionali nei 30 anni di storia dello show. L’affluenza annunciata ...

