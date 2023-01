WWE | Nikkita Lyons aggredita nel parcheggio e portata in ospedale | presto sarà nel main roster?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Molta carne al fuoco nell’episodio di NXT di ieri notte. Perla serata non è stata delle più fortunate. Ha subito, infatti, una aggressione nelriportando un infortunio alla caviglia, con conseguente trasporto in. Non è chiara l’identità dell’aggressore, ma la sensazione è che ancora una volta ci sia lo zampino della sua ex tag team partner Zoey Stark.verso ilè stata vittima di un vigliacco attacco nel. La ragazza ha riportato un infortunio alla caviglia ed è stata soccorsa da Indi Hartwell e Lyra Valkyria. Le telecamere non hanno ripreso l’aggressione, ma la sensazione è che ci sia lo zampino di Zoey Stark che è stata vista ...

Benvenuti al report di NXT New Year's Evil, la puntata speciale di NXT che si è svolta proprio stanotte su USA Network.Nella puntata speciale di stanotte di NXT, denominata New Year's Evil, è stata indetta una battle royal per determinare la prossima sfidante al titolo femminile di NXT. Tante le aspiranti superstar im ...