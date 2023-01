WWE | La politica backstage cambia | massimo riserbo sui grandissimi nomi presenti a Royal Rumble

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Secondo dei report molto recenti, la WWE starebbe nascondendo alla maggioranza dei propri dipendenti, compresi diversi dirigenti, la presenza di due delle star più grandi della storia del wrestling professionistico che dovrebbero prendere parte, in qualche modo, a, Premium Live Event in programma sabato notte a San Antonio, Texas. “Stone Cold” Steve Austin e The Rock a? Come riportato dal sito Sportkeeda, fonte solitamente molto vicina alla WWE, la federazione starebbe attuando unadiper evitare spoiler ed anticipazioni, soprattutto in vista di. Ricordiamo che, ad oggi, solamente 15 lottatori e 7 lottatrici sono annunciati per i peculiari ...

