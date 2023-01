WWE | I giochetti mentali di Waller hanno ancora una volta effetto e Breakker viene ridicolizzato

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La resa dei conti si avvicina sempre di più, ad NXT: Vengeance Day Brone Graysonsi affronteranno in uno steel cage match con il titolo di NXT in palio. Un incontro resosi necessario dopo che la prima contesa tra i due a New Year’s Evil si è conclusa per count-out con i problemi alle corde del ring.in queste settimane sta continuando a provocare il campione e nella giornata di ieri si è recato al Performance Center mentresi allenava, facendo scattare una rissa sedata a fatica dai presenti. Tanti piccoli mind games volti a colpire uno dei pochi punti deboli del campione, il controllo delle sue emozioni. Looks like @GraysonWWE had enough of the talking and went to see @bronwwe himself at the WWE Performance Center earlier today : ...