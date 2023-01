WWE | Alba Fyre rimane ancora a secco di titoli e sorprende tutti nel post match

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La scorsa settimana abbiamo assistito al crollo psicologico diche dopo aver perso contro Sol Ruca se l’è presa con un arbitro nel backstage, fino ad arrivare a sfidare da sola le campionesse di coppia alla disperata ricerca della vittoria di un titolo. Sullo sfondo Isla Dawn che ormai le è entrata in testa, dopo le continue interferenze e dopo averla eliminata nella battle royal di due settimane fa che valeva uno da #1 contender per il titolo NXT. Cosa succede?era pronta ad affrontare le campionesse Katana Chance e Kayden Carter da sola quando è risuonata la theme di Sol Ruca che ha raggiunto velocemente il ring, posizionandosi all’angolo della sfidante. Dietro un atto di bontà sicuramente tanto opportunismo per una delle giovani più promettenti di NXT, che ha ...

Isla Dawn batteFyre Sconfitta shock per l'ex Kay Lee Ray, avvenuta anche in maniera ... New Day ufficialmente nella storia delladopo aver aggiunto al loro palmares questi altri due titoli. ...NXT Women's Championship: Mandy Rose batteFyre La wrestler di origini scozzesi è arrivata ... Halloween Havoc è ancora visibile in differita, come sempre soltanto sulNetwork . Vi ricordiamo ...

NXT 24-01-2023 – Risultati Live WWE The Shield Of Wrestling

NXT Report 17-01-2023 – WWE The Shield Of Wrestling

NXT 03-01-2023 – Risultati Live WWE The Shield Of Wrestling

Eric Bischoff parla del ritorno di Vince McMahon in WWE The Shield Of Wrestling

NXT New Year's Evil 2023 - Report della puntata speciale WWE The Shield Of Wrestling

La WWE ha fatto dei grandi annunci per il prossimo episodio di NXT, che si terrà nella notte fra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio ...Dal punto di vista dei risultati il percorso ad NXT di Alba Fyre non sta certo rispettando le sue aspettative e quelle dei fan. Arrivata da NXT UK per prendersi la categoria femminile di NXT ha prima ...