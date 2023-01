... Carolina Costa e Giovanni Ficarra, attuali campioni mondiali rispettivamente die canottaggio,... "Cerco sempre di godermi lo sport e la famiglia, ho centrato infatti il GuinnessRecords, 50 ...... Carolina Costa e Giovanni Ficarra, attuali campioni mondiali rispettivamente die canottaggio,... "Cerco sempre di godermi lo sport e la famiglia, ho centrato infatti il GuinnessRecords, 50 ...

World Judo Tour, l'Italia riparte con le gare: 17 Azzurri in Portogallo Il Faro online

Il vostro voto per l'Italia ai Judo Awards Fijlkam

Calendario judo 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere OA Sport

World Judo Masters: conferme e nuovi exploit a Gerusalemme Euronews Italiano

Judo, 19 italiani iscritti al Grand Prix Portogallo 2023: chance ... OA Sport

A Weston based marketing, media and technology company has announced it will be sponsoring an Olympic hopeful in 2023.The Podium in downtown Spokane has quite a few events coming in 2023, and some that you won't want to miss! The Lilac Grand Prix brings the top track athletes across the country for a world-class ...