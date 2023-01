Woody Harrelson e il divertente photobomb nella foto con la figlia di Matthew McConaughey

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Camila Alves, moglie di, ha postato unagrafia in cui prende in girodurante una festa di compleanno. Camila Alves, la moglie di, ha postato un'esilarante immagine su Instagram che prende in girodopo un involontariografia, scattata durante la festa di Vida, vediamo il famoso attore mentre si avvicina perplesso alla torta di compleanno avvolto da chissà quali dubbi. "Lo zio @si chiede se la torta sia vegana o no!!!", si legge all'inizio della didascalia in accompagnamento al post. Oltre a scherzare ...