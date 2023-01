Women Talking | la recensione del film candidato all’Oscar

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il, 2022. Regia: Sarah Polley. Cast: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw, Judith Ivey, Frances McDormand. Genere: drammatico. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: al TellurideFestival in lingua originale. Trama: Un gruppo di donne che appartiene a una comunità religiosa isolata e rigida, subisce ogni tipo di sopruso, maltrattamento e violenza sessuale da parte dei loro uomini. Queste donne si troveranno un giorno a dover fare una scelta decisiva: non fare niente, restare e combattere o andare via. La scelta più importante della loro vita. Dovranno però confrontarsi con l’ostacolo più grande, la loro profonda Fede. Ma il bisogno di giustizia e di non subire e non far subire alle proprie figlie tutta quella violenza, le aiuteranno a reagire e affrontare la ...

«Everything Everywhere All at Once» domina le nomination della 95esima edizione degli Oscar.Il 12 marzo l'action comedy concorrerà per i premi di Miglior Film, Migliore Attrice per Michelle Yeoh, ...