Welcome to Wrexham | la recensione | l' odore del calcio come appartenenza culturale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladito: una storia vera, l'epica, il romanticismo e i mattoni rossi della provincia inglese. L'epopea di Rob McElhenney e Ryan Reynoldsproprietari delA.F.C. è diventata una docu-serie da non perdere. In streaming su Disney+. Il paradigma cinema-sport non è mai stato tanto forte. Sì, anche se l'opera in questione è una serie. Anzi, una docu-serie. Perché? Presto detto: la splendida ed emozionantetoracconta dell'acquisizione, da parte di Rob McElhenney e Ryan Reynolds, dello storicoA.F.C., club gallese che fa parte - dal 2020 - della National League inglese. Una fusione, appunto, cinematografica e sportiva, che ci trasporta in un microcosmo ideale per ...

A total of 686 Reds fans made the trip to Gateshead, to watch Wrexham win 3-0 and go three points clear at the top of the table. Goals from Tom O'Connor, Ollie Palmer, and Paul Mullin wrapped up all ...