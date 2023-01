Webber e i giovani piloti | ' Sacrifici? Macché | è un privilegio'

Sia quando era pilota sia oggi, nella veste di manager che mal sopporta esternazioni troppo vittimistiche da parte deipiloti. F1 2023: il calendario: Macché pressione Nel podcast ...Mark, ex pilota della Red Bull non ne vuole proprio sentire parlare, pensa che tutto questo sia una fesseria, e ricorda ai piùcome la pressione di dover dimostrare qualcosa sia una ...

Webber e il periodo d'oro dei giovani talenti australiani FormulaPassion.it

Webber senza freni: "Piloti parlano di sacrifici Sono stron*ate" FormulaPassion.it

Marko: "In Mercedes c'è un clima teso" Autosprint.it

La nuova stagione sinfonica FORM al Teatro Lauro Rossi Comune di Macerata

Hulkenberg-Haas, Webber: "Pochi giovani talenti sul mercato" FormulaPassion.it

L'australiano si è scagliato contro quei piloti, soprattutto giovani, che sottolineano spesso i sacrifici che devono fare, mentre secondo lui lavorare per la propria carriera non è affatto un sacrific ...Quante volte abbiamo sentito negli anni "Ho fatto tanti sacrifici per essere qui" Nel mondo della Formula 1 abbiamo tantissimi esempi al riguardo, eppure non tutti la pensano così. Mark Webber, ex pi ...