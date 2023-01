Warm Bodies | neanche l' autore dei libri ha aggiornamenti sullo sviluppo della serie tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mentre restiamo in attesa di novità sullatv di, Isaac Marion,dei romanzi, ha svelato che non conosce il destino del progetto. Sono anni che aspettiamo novità sullatv tratta da. A dare qualche aggiornamento in più, senza troppi dettagli, è stato l'deiIsaac Marion, dicendo che per adesso i piani sono in pausa fino a tempo indeterminato, o almeno così sembra. "C'è stato un tempo in cui sembrava una cosa certa latv basata su, i contratti venivano stipulati, ecc., ma per qualche motivo continua a scivolare via", ha detto Marion a SYFY WIRE. "I discorsi su un sequel del film si sono trasformati in una ...

Sono anni che aspettiamo novità sulla serie tv tratta da. A dare qualche aggiornamento in più, senza troppi dettagli, è stato l'autore dei libri Isaac Marion , dicendo che per adesso i piani sono in pausa fino a tempo indeterminato, o almeno ...Nel 2020, è stato annunciato che Dirty Dancing 2 era in lavorazione con Gray a riprendere il ruolo di Baby . Di recente, è stato dichiarato che il film sarà diretto dal regista di, Jonathan Levine . Continuano quindi ad emergere alcuni dettagli sulla nuova pellicola . Ma l' ondata di revival e sequel degli ultimi anni sarà una motivazione sufficiente per rimettere ...

Warm Bodies: neanche l'autore dei libri ha aggiornamenti sullo ... Movieplayer

Warm Bodies: recensione del film con Nicholas Hoult Cinematographe.it

Warm Bodies: in arrivo la serie TV sempre a cura di Jonathan Levine ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Warm Bodies, cast e trama film SuperGuidaTV

Warm Bodies - Film (2013) MYmovies.it

Mentre restiamo in attesa di novità sulla serie tv di Warm Bodies, Isaac Marion, autore dei romanzi, ha svelato che non conosce il destino del progetto.Author Isaac Marion's Warm Bodies was adapted into a successful 2013 movie, which paved the way for the announcement in 2019 that the concept was being adapted into a TV series. Marion recently ...