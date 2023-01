Wanda Nara e Icardi | dopo la carta di credito rifiutata siamo alla “guerra” per l’affidamento delle figlie

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non solo Shakira e Piqué stanno vivendo momenti di crisi e tensione. Lo stesso avviene anche tra un altra coppia nota del mondo del calcio e dello showbiz, Mauro. Come annunciato dstessa procuratrice qualche mese fa, la storia d’amore tra i due è giunta al capolinea. A farlo sapere è stata lei stessa sui social scrivendo: “È meglio che si sappia da me, mi risulta molto doloroso vivere questo momento Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”. E sono proprio le duea finire nel mirino in questa. Stando a quanto riportato da alcuni rumors, il calciatore vuole chiederecongiuntoFrancesca, 8 anni, e Isabella, 6 anni. A farlo sapere è anche ...

... al pronto soccorso in codice rosso " Icardi ha chiuso i rubinetti e a lei non è proprio piaciuto il suo comportamento ". In Argentina non si parla d'altro che della guerra in atto tra e Mauro Icardi . Fallito il tentativo di riconciliazione (lui non si è mai arreso all'idea dire addio a), tra i due ex coniugi ormai è una battaglia all'ultimo colpo. Lei si è ...

Wanda Nara infuriata: Icardi le ha tolto il jet privato Corriere dello Sport

Icardi e Wanda: carta di credito rifiutata e figlie contese, inizia la guerra! Corriere dello Sport

Wanda Nara e Icardi, dopo la carta di credito rifiutata siamo alla “guerra” per… Il Fatto Quotidiano

Wanda Nara-Icardi, la "vendetta" di Mauro: le ha tolto il jet privato Tuttosport

Icardi e Wanda: liti senza fine. Lui le ha chiuso i rubinetti Fcinternews.it

