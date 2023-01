Vuole alcolici gratis e inveisce contro due donne | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPretendesenza pagarli e al diniego della titolare del bar, primaquest’ultima e poi insulta un’altra donna. Per questo motivo a Torre del Greco gli agenti del locale commissariato di polizia, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti nella centrale via Roma el’uomo, che ha anche provato a reagire all’intervento dei poliziotti. In manette è finito un 42enne già gravato di precedenti di polizia: l’uomo è accusato di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna, titolare di un bar, che indicando il quarantaduenne ha raccontato che, poco prima, lo stesso aveva preteso deglie, al suo diniego, aveva inveitodi lei per ...