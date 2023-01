25 gennaio 2023 - E' on air la nuova campagna TVdedicata al programma, che consentirà a tutti i clientidi avere 3 mesi di Amazon Prime : f ino al 2 marzo , coloro che sono iscritti a- il programma che premia i clienti per il tempo ..., on air il nuovo spot con Alessandro Cattelan E' on air la nuova campagna pubblicitaria didedicata al programma, realizzata dall'agenzia Utopia e pianificata da Carat . Fino al 2 marzo, coloro che sono iscritti a, il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme, ...

Vodafone: nuovo spot con Cattelan per Vodafone Happy Brand News

Vodafone Happy, on air la nuova campagna TV Key4biz.it

Vodafone Happy: nuovo spot TV con Cattelan per i 3 mesi in omaggio di Amazon Prime MondoMobileWeb.it

Vodafone Happy regala tre mesi di Amazon Prime TuttoAndroid.net

Vodafone Happy, premi con Sorrisi di Gennaio 2023: in palio anche una Polaroid e una Jeep MondoMobileWeb.it

Vodafone ha annunciato una novità importante per il settore delle telecomunicazioni. L'operatore ha infatti effettuato una chiamata Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) sulla sua rete commerciale CA ...- Nella campagna TV, i premi di Vodafone Happy - tanti pacchi regalo rossi- circondano e bloccano dentro un ascensore il testimonial Alessandro Cattelan. Si aprono le porte dell’ascensore e una ragazz ...