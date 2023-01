Vino | birra e superalcolici | quali sono i rischi per la salute? Le risposte dettagliate

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fa discutere la norma UE che permette di aggiungere sulle etichette degli alcolici, tra cui anche il, l’avvertenza «Nuoce alla salute», come già avviene per le sigarette. Ma ilpuò essere davvero considerato nocivo per la salute? E ha senso parlare di consumo consapevole? Abbiamo cercato di capirlo con l’aiuto di un’esperta

'Non è un buon segnale, ma fa parte delle guerre commerciali: noi abbiamo l'accisa sullae non sul' afferma Cuzziol, che conclude: io non sarei così preoccupato, vedo che chi fuma, anche ...Il rapporto canadese suggerisce un massimo di 2 drink a settimana (praticamente una bottiglia dio un calice di) ed etichette obbligatorie di avvertimento per tutte le bevande alcoliche. ...

Vino e birra, l'Ue tira dritto sull'etichetta allarmistica Italia Oggi

Avvisi di morte sul vino come sulle sigarette: l'UE dà il via libera alla ... L'INDIPENDENTE

Le polemiche sulle etichette del vino spaventano 1 italiano su 2 IdeaWebTv

“Vino, birra e liquori non vanno etichettati come alimenti pericolosi per la salute” CittaDellaSpezia

Vino, birra e superalcolici: via libera dell'Ue alle etichette "fanno ... greenMe.it

Fa discutere la norma UE che permette di aggiungere sulle etichette degli alcolici, tra cui anche il vino, l’avvertenza «Nuoce alla salute», come già avviene per le sigarette. Ma il vino può essere da ...«Penso che un bicchiere di vino piaccia a tutti, ma ciò di cui si occupa il Cancer plan è il consumo dannoso di alcol»: ...