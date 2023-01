Video | Juve - Atalanta 3 - 3 | il gol di Danilo e l' esultanza di Allegri

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella gara della 19ª giornata di Serie A,pareggiano per 3 - 3 all'Allianz Stadium. In occasione del gol del pari finale di, al ...

Nella gara della 19ª giornata di Serie A,e Atalanta pareggiano per 3 - 3 all'Allianz Stadium. In occasione del gol del pari finale di Danilo, al ...- Atalanta è stata una partita complicata per l'arbitro Livio Marinelli che al 60' si è addirittura ritrovato nel bel mezzo di un'azione ...

Video Juve, Evra su Instagram: "Ora bisogna essere gobbi veri" La Gazzetta dello Sport

Juve, Evra: 'Ora godono, ma è perché abbiamo mangiato tutti per 9 anni' VIDEO Calciomercato.com

VIDEO - Evra: "Momento difficile ma la Juve tornerà e finirete di godere! Giocatori rispettate e date... Tutto Juve

Video Juve-Atalanta 3-3, il commento della Gazzetta La Gazzetta dello Sport

VIDEO / Il Rubin Kazan sfotte la Juve: “-15 sta facendo freddo” fcinter1908

Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore. 20 anni fa ci lasciava l’Avvocato Gianni Agnelli: in questo video il ricordo di alcuni campioni della Juve del passato ...Dalle ultime novità di mercato fino ai possibili rischi legati alla mancata qualificazione in Champions: tutte le novità sulla Juve ...