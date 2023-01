Video | Inter - Empoli 0 - 1 | Barella sostituito si arrabbia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, l'cade clamorosamente per 0 - 1 in casa contro l'. Decide un gol di Baldanzi. Al 72' ...

La Lazio travolge 4 - 0 il Milan all'Olimpico e raggiungee Roma al terzo posto a quota 37. Il Milan, nonostante 2 soli punti in 3 ...

Il difensore portoghese del Lille piace molto alla dirigenza nerazzurra: tutto dipende dalle prossime mosse dello slovacco ...All'Inter non sono piaciuti modi e tempi utilizzati dall'agente del difensore e ha pensato anche al deferimento ...