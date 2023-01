Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA A1NAPOLI DOVE ABVBIAMO UN INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONESU VIA DI VERMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA NEI DUE SENSI DA VIA ENRICO FERMI A VIA CASILINA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNCHE CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PRENESTINA SU TRATTO URBANO DELLA A24 SI SI STA IN CODA TRA LA TANGENZALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO, TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL GRA E FINOCCHIO E SU VIA APPIA TRA ...