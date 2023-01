Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI INFINE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA FEDERICO DI LERNIA ...

... si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo dialternativa che prevede: - in via Chiatamone, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia - ...... una sulla A52, 4 sulla A55, 2 sulla A57, 3 sulla tangenziale di Napoli, 4 sul Gra e 2 sulla- ... Per la rete dellaordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2023 ore 12:30 RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 18:15 ... RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 18:45 ... RomaDailyNews

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2023 ore 20:30 ... RomaDailyNews