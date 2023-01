Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO NORMALIZZATO E CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI INFINE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral