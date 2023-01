Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RIPRISTINATO E CIRCONE SCORREVOLE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA BUFALOTTA E L’A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE TRA L’USCITA PER L’A24 E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; TRAFFICO RALLENTATO INFINE SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E LE CAPANNELLE IN ENTRATA; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral