Via libera definitivo dal Senato al decreto Ischia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Con 85 voti a favore l'aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva il. A palazzo Madama, come nella votazione della Camera, si sono astenute le opposizioni. Il provvedimento "...

Con 85 voti a favore l'aula di palazzo Madama ha approvato indefinitiva il decreto Ischia. A palazzo Madama, come nella votazione della Camera, si sono astenute le opposizioni. Il provvedimento "pesa" piu' di ottanta milioni di euro anche grazie ad una ...definitivo da parte dell'Aula del Senato, con 85 sì, nessun voto contrario e 55 astenuti, al decreto recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali ...

Dl Ischia: via libera definitivo da Senato, 85 sì - Campania Agenzia ANSA

Ue, scattato il via libera alla vendita della farina di grilli Il Sole 24 ORE

Carri armati all’Ucraina, Biden ‘spinge’ Berlino: via libera USA agli Abrams, la Germania inv... Il Riformista

Ucraina, via libera definitivo al decreto sulle armi italiane a Kiev: contrari solo M5s, Verdi-Sinistra e… Il Fatto Quotidiano

Via libera in Europa alla vendita della farina dei grilli Corriere TV

È quanto rende noto il governo federale in una nota. Saranno forniti due battaglioni di Leopard 2, con una compagnia di 14 Panzer nella prima fase ...(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Con 85 voti a favore l'aula di palazzo Madama ha approvato in via definitiva il decreto Ischia. A palazzo Madama, come nella votazione della Camera, si sono astenute le ...