(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Une un gatto, il doppio salvataggio di deideldiper due animali in difficoltà, uno finito in un corso d', l'altro a 20 metri di altezza su un albero. I due interventi ...

Une un gatto, il doppio salvataggio di dei vigili del fuoco diper due animali in difficoltà, uno finito in un corso d'acqua, l'altro a 20 metri di altezza su un albero. I due interventi in ...esausto e quasi annegato salvato dai vigili del fuoco: subito pensavano si trattasse di un cane.

Verona, lupo intrappolato in un canale in centro: salvato - Italia Agenzia ANSA

Lupo salvato dalle acque, intervento dei pompieri a Verona ilgazzettino.it

Monti Lessini, monitorati trenta lupi in tre branchi: hanno predato 185 capi in 134 attacchi ilgazzettino.it

Verona, lupo finisce in acqua: i vigili del fuoco lo salvano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un lupo, finito intrappolato in un corso d'acqua, è stato avvistato e salvato stamani nel centro di Verona, nel quartiere cittadino di ponte Florio. L'animale selvatico, esausto, si era fermato su dei ...Un lupo, è finito, non si sa come, intrappolato in un corso d’acqua a Ponte Florio. Esausto, si era fermato su dei rami di un fico nei pressi di una spalletta in cemento di una cancellata. Sembrava un ...