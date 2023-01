Velletri Sabato 28 Gennaio 2023 “Giornata della Memoria” | “Il progetto I muri raccontano” | arriva ora al “Capitolo 3”

...immediatamente recati sul posto insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di: i ... esattamente come capitatoscorso a Monte Gentile. Anche in quell'occasione il proprietario ...Il terremoto di magnitudo 3.2 che si è registrato nella notte diin provincia di Roma , unito alla serie di scosse avvertite ad est di Roma nell'ultimo mese, ... con epicentro a, che ha ...

Lanuvio, sabato 28 gennaio Andrea Caterini presenta "Ritorno in ... Velletri Life

La Consulta Giovanile tra le vie del centro storico di Velletri Velletri Life

Così Velletri ha onorato Sant’Antonio Abate: i VINCITORI le FOTO della Festa CastelliNotizie.it

Meteo Velletri: oggi cielo coperto, Sabato 14 poco nuvoloso iLMeteo.it

Velletri – Tra Tombola e approfondimenti scientifici, tante iniziative ai Musei Civici fino al 15 gennaio CastelliNotizie.it

Come riportato in diversi articoli su Castelli Notizie, dal 14 al 22 gennaio 2023 si sono svolti a Velletri i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio ...Dopo i primi appuntamenti 2022 il Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri prosegue sotto la direzione artistica di Giacomo Zito, con la programmazione del nuovo anno portando sul palco, nomi d ...