Valencia | Gattuso | «Il momento è delicato | ma non del tutto negativo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro l’Athletic Bilbao Gennaro, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Fino ad ora il rendimento in Coppa è migliore rispetto a quello in campionato. Ovviamente sono preoccupato, sarei pazzo se non lo fossi. Il, ma non del. Mi prendo ogni responsabilità, ma posso assicurarvi che la mia squadra è viva. Se capissi che non fosse così sarei il primo ad andare dalla dirigenza e chiedere di cambiare allenatore. Fa parte del mio stile. E’ normale che il club e i tifosi siano insoddisfatti, essere messo in discussione è un aspetto che appartiene al nostro lavoro. Ho il dovere di ...