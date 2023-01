Valditara rivoluziona la scuola | stipendi più alti a chi insegna dove la vita è più cara

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'obiettivo è garantirepiùaglinti che lavorano nelle zone d'Italialacosta di più. Senza però toccare il contratto nazionale del lavoro. Come è possibile? Grazie alla riforma dell'autonomia. A spiegarlo è il ministro dell'Istruzione Giuseppe. "Sul tema dell'autonomia scolastica credo che il contratto nazionale non verrà toccato. Non ho mai sentito che le Regioni volessero metterlo in discussione, se mai consentire una maggiore equità ladil costo dellaè molto più alto: è questa la vera sfida"., intervenuto a "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo promossa da PwC Italia e gruppo Gedi, aggiunge: "Bisogna capire come fare per far sì che il ...

In questi giorni si fa gran parlare del possibile uso dell'intelligenza artificiale a scuola: da ChatGpt, strumento che può essere usato dagli studenti per svolgere in modo facilitato i compiti, fino ...