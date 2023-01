Valanga in Val Pusteria | imprenditore di 62 anni travolto e ucciso

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Undi 62, Hans Happacher, originario di Sesto in Alta Val, in provincia di Bolzano, è morto dopo essere statoda unanel pomeriggio di oggi sul Monte Elmo. Happacher stava compiendo un'escursione di sci alpinismo quando improvvisamente unacon fronte 100 metri e lunga 600 si è staccata, travolgendolo. I soccorritori hanno trovato l'uomo sotto un metro e mezzo di neve. Sul luogo sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino Sesto, San Candido ed Alta, oltre alla Guardia di Finanza e a due elicotteri.

Dopo quella di ieri sul Lagorai , nuova tragedia della montagna causata dal distacco di unain Trentino Alto Adige.

Un free rider del 1997 residente a Vallelaghi (TN) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, cosciente e co ...