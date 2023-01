Usato - Aumenta l' età media | diesel in leggerissimo calo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il mercato italiano delle auto usate lancia leggeri di segnali di miglioramento alla fine dei primi 11 mesi del 2022, anche se permangono alcune problematiche direttamente legate alla scarsa disponibilità di prodotto presso le reti di vendita: il crescente peso degli scambi tra privati e l'età sempre più vecchia dei veicoli oggetto di trasferimento. In particolare, secondo l'ultima analisi dell'Unrae, tra gennaio e novembre i trasferimenti di proprietà hanno interessato 4.155.108 veicoli di seconda mano, con una riduzione anno su anno del 9,1% (poco meglio del -10% registrato nei primi 10 mesi), frutto del -11,5% dei passaggi netti e del -5,7% per le minivolture. Cresce l'età. L'analisi mostra anche una flessione generalizzata per tutte le regioni italiane, confermando al 34,8% la quota dei passaggi netti di proprietà nelle prime tre (Lombardia, Lazio e Campania), e soprattutto, un ...