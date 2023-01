Il giovane di 21 anni che ha ucciso tre persone a Yakima, nello Stato di Washington, si è suicidato. Lo riferisce la Cnn citando la polizia. Jarid Haddock ha telefonato alla madre e poi si è sparato. ...Tre persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta nella notte a Yakima, città nella zona rurale dello Stato di Washington, sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ilè un ragazzo di 21 anni, Jarid Haddock, individuato dalle riprese delle telecamere di sicurezza. Secondo il racconto di alcuni testimoni, Haddock avrebbe preso di mira persone a caso.

Usa: killer sparatoria Stato di Washington si è suicidato - Ultima Ora Agenzia ANSA

Usa: killer sparatoria Stato di Washington si è suicidato Tiscali Notizie

Usa: killer sparatoria Stato di Washington si è suicidato l'Adige

Usa: killer sparatoria Stato di Washington si è suicidato La Prealpina

Usa: killer sparatoria Stato di Washington si è suicidato Alto Adige

Nuova strage negli Usa delle "armi facili". L'ultima a Yakima: è la 40esima "sparatoria di massa" del 2023, i numeri non sono mai saliti così rapidamente come quest'anno. L'autore degli omicidi è un g ...Per sfida contro leucemia mieloide acuta nasce rete guidata da Bambino Gesù Roma e finanziata da Fondazione Veronesi ...