Usa e Germania mandano i tank a Kiev e forse arriveranno anche gli F16

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Aiutare l’Ucraina a vincere la guerra potrebbe essere secondario alla vendita di armi. A pensar male si fa peccato ma il dubbio viene. Ieri si è saputo che idi costruzione tedesca ma di proprietà polacca saranno i primi ad arrivare al fronte, stante che partendo dalla Polonia la strada da fare non è poi molta. Dunque ladarà a Zelensky 14 Leopard 2, ottenendo dagli Usa un aiuto di trenta carri Abrams, la cui urgenza viene sottolineata – in modo strumentale – con l’ammissione da parte ucraina che i russi avrebbero conquistato la città di Soledar. In questa situazione l’esercito di Varsavia coglie l’occasione per rinnovare il parco dei mezzi blindati pesanti e può cominciare a discutere con gli Usa una prossima fornitura di Abrams, consentendo quindi a Washington di liberare i suoi magazzini per sostituire i suoi stessi carri armati, ...