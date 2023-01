(Di mercoledì 25 gennaio 2023) WASHINGTON – Gli Stati Uniti all’attacco di, accusata di monopolizzare e abusare della sua posizione dominante per sopprimere la concorrenza nella pubblicita’ digitale. Il Dipartimento di Giustizia e otto stati americani avviano un’azione antitrustMountain View, la seconda in poco piu’ di due anni e la quinta dal 2020, confermando cosi’ la volonta’ politica allare il potere esercitato da Big Tech sull’informazione e sul commercio. Lo riportano i media americani, spiegando che il Dipartimento di Giustizia e otto stati americani hanno fattoper la, accusando Mountain View diillegale sul mercato. Nell’azione legale si propone lo spezzatino di, ...

... però, rappresentare una minaccia a Vladimir Putin , ha puntualizzato Biden: "Aiutiamo l'Ucraina a difendersi, ma non si tratta di un'offensivala Russia". Il presidente degliha ...... ha presentato una guidance deludente per il primo scorcio del 2023: la societa' prevede che i ricavi continuino a scendere, attestandosi tra i 50,5 e i 51,5 miliardi di dollari,attese per 52,...

Usa contro Google, causa per monopolio pubblicità online - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gli Usa contro Google: al via la causa per violazione della legge antitrust RaiNews

Usa: causa contro Google per monopolio pubblicità online Il Sole 24 ORE

Usa contro Google, causa per monopolio pubblicità online La Gazzetta del Mezzogiorno

Stati Uniti contro Google: guerra per la pubblicità on-line Il Tempo

Gli Stati Uniti all'attacco di Google, accusata di monopolizzare e abusare della sua posizione dominante per sopprimere la concorrenza nella ...La Germania dà il via libera ai suoi Leopard 2, gli Usa ufficializzano l’invio dei loro Abrams M1. Così l’Ucraina riceverà nei prossimi mesi oltre 100 tank. Come atteso, infatti, il presidente america ...