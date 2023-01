Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 25 01 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ma seriamente, voi immaginatevi una persona ignara di tutto, una che magari aveva la tv ancora sintonizzata su Canale 5 dalla sera prima, che accende e si trova davanti Gemma Galgani al centro dello studio dicon quella tunica nera che avrebbe dovuto rimandare ad una sexy Nicole Kidman in Eyes Wide Shut e invece ricordava più la maschera di Scream. Ma per un coccolone del genere ci sono gli estremi per chiedere il risarcimento danni a Piersilvio, eh! Comunque io sono stizzita, sappiatelo, sono stizzita perché la sfilata è un momento sacro, è un momento di profondo raccoglimento davanti al dio del trash in cui l’unica cosa che ci interessa è veder litigare gente over 40/50/60/70/80/90 per chi è meno sensuale, per chi ha centrato il tema, per chi è stato più creativo nel ridicolizzarsi davanti a 3 milioni di persone, MA CHE CASPITA SONO ...