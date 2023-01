Uomini e Donne | Giorgio Manetti spara a zero su Gemma Galgani | ‘Stai perdendo la dignità’

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)continua a essere il programma più chiacchierato e discusso di Canale 5. Nelle ultime ore sta facendo molto rumore l’ultima intervista di, ex compagno di. L’ex cavaliere toscano del parterre del trono over ha approfittato dell’intervista per criticare la dama torinese e per fare un grosso annuncio che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::confessa: “con Marco Firpo vivo in un sogno”è il Vip che vorrebbero Simona Ventura e Ilary Blasi: il Gossipvuole ...