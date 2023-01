Uomini e Donne | anticipazioni puntata del 25 gennaio 2023 | Federico esce con Carola | ma accade qualcosa | “Mi raggira”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nelladel 25di, non mancheranno i colpi di scena che intratterranno i fan più accaniti della trasmissione. Il dating show è uno dei programmi di canale 5, condotti da Maria De Filippi, più seguiti. Lerivelano che si tornerà a parlare del trono classico e in particolare diNicotera e del suo incontro con. A seguire si passerà al trono over, dove l’assenza del cavaliera Armando, non passerà inosservata. Infine, si parlerà di Biagio e Carla che sembra si stiano frequentando anche al di fuori della trasmissione.25I due hanno deciso di trascorrere un po’ ...

Valuto che bisognerebbe preparare le" e gli" alla maternità per quello che la maternità può essere davvero: solitudine, malessere, spaesamento, fatica. Valuto che le responsabilità ...su fronti opposti Sara (Jasmine Trinca) è una giornalista italiana che è andata in Medio ... non può stare in una prigione dove sono presenti anche degli. Leggi Anche Venezia 75: applausi ...

Lunedì 23 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Giorgio Manetti: Vorrei tornare a Uomini e Donne, e svela perché non l'ha ancora fatto Fanpage.it

Le Iene, il monologo di Margherita Laterza su “uomini e donne” e molestie | Video Mediaset SuperGuidaTV

Anticipazioni Uomini e Donne, vuole lasciare il Trono: Alessandro rifiutato da una dama ilsipontino.net

Uomini e Donne anticipazioni registrazioni: scelte Lavinia e Federico Tag24

Uomini e Donne, scoppia il caos nella trasmissione di Maria De Filippi: volano schiaffi nello corso della discussione. Mai successo prima!Il verdetto non è passato sotto silenzio. L'organizzazione Women In Film ha attaccato la Academy per aver escluso le donne "Ancora una volta - hanno affermato - i votanti della Academy hanno mostrato ...