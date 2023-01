Una delle sorelle Selassié al GF VIP 7 | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Uno scoop senza precedenti! Mentre le voci in merito ai nuovi ingressi all’interno del Grande Fratello Vip 7 diventano sempre più insistenti e, tra i gossippari, ci si azzuffa per dare prima la notizia – tra smentite e conferme –giungerne un’altra del tutto inaspettata. Parliamo di uno spoiler targato Alessandro Rosica, il quale ha rivelato – proprio qualche minuto fa – che gli autori del reality show vorrebbero Clarissaall’interno della casa assieme, all’ormai confermato, Matteo Diamante. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 E invece vi do l’ennesimo spoiler scoop Gf vip targato rosica Alessandro. L’altro nome che vogliono dentro è niente popo di meno che clarissa selassie, infatti la princess potrebbe entrare proprio insieme a diamante. #gfvip — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 25, ...