Un tassista juventino rifiuta 100mila euro per la sua Fiat Ulysse | “È un reperto storico”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lui si chiama Tommy Agosta e ha deciso direper il suo taxi, una. L’incredibile offerta era arrivata da un principe saudita, ma ilha deciso dire perché quell’auto per lui rappresenta molto di più: sul veicolo infatti ci sono circa 170 autografi di calciatori e dirigenti della Juventus. L’incredibile vicenda è stata raccontata da Agosta a Studio Aperto: da tempo ilsi fa trovare alla Continassa e non solo per raccogliere le firme dei bianconeri. Così il suo taxi è diventato un “”, almeno per i tifosi bianconeri. Tra la carrozzeria e gli interni si trovano gli autografi di Buffon e Cannavaro, di Ronaldo e Dybala, perfino di Platini e Gianni ...

